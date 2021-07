Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Soirée à l’oreille du Berger Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Soirée à l’oreille du Berger Arette, 13 août 2021, Arette. Soirée à l’oreille du Berger 2021-08-13 19:00:00 – 2021-08-13

Arette Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Soirée contes avec repas ardoise du berger, à la cabane d’Arlas à La Pierre Saint-Martin avec Cédric Pucheu. Soirée contes avec repas ardoise du berger, à la cabane d’Arlas à La Pierre Saint-Martin avec Cédric Pucheu. +33 6 26 61 09 81 Soirée contes avec repas ardoise du berger, à la cabane d’Arlas à La Pierre Saint-Martin avec Cédric Pucheu. OTHB dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Ville Arette lieuville 42.97558#-0.758