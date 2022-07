Soirée à l’occasion de la Fête Nationale Houeillès Houeillès Catégories d’évènement: Houeillès

Lot-et-Garonne

Soirée à l'occasion de la Fête Nationale Houeillès, 13 juillet 2022, Houeillès.

Houeillès Lot-et-Garonne

2022-07-13

Lot-et-Garonne Houeillès 14 EUR Fête Nationale : soirée organisée par la mairie de Houeillès

Animation musicale : « Duo CARA’VELLES »

Retraite aux flambeaux Repas proposé par l’association des chasseurs : melon, jambon, pâté / côtes, saucisses + frites / fromage / dessert. Emmenez vos couverts.

Réservations : 06 77 28 85 28

Houeillès

