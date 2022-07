Soirée à L’Angélus Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Soirée à L’Angélus Gien, 23 juillet 2022, Gien. Soirée à L’Angélus

46 Place de la Victoire Gien Loiret

2022-07-23 – 2022-07-23 Gien

Loiret Samedi 23 Juillet, petite soirée barbecue à l’extérieur (bien sûr s’il fait beau !) avec Cours de Kizomba suivi de la Pratique avec Pierre Barraud sur la Place de la Victoire. A l’intérieur, notre ami Steve (Dj KillahFire) pour poursuivre la soirée jusqu’à 3h00. Côté Restauration, une assiette barbecue à 12€ uniquement sur réservation (poulet grillé, saucisse aux herbes, frites, salade) Soirée à L’Angélus +33 2 38 67 80 18 Samedi 23 Juillet, petite soirée barbecue à l’extérieur (bien sûr s’il fait beau !) avec Cours de Kizomba suivi de la Pratique avec Pierre Barraud sur la Place de la Victoire. A l’intérieur, notre ami Steve (Dj KillahFire) pour poursuivre la soirée jusqu’à 3h00. Côté Restauration, une assiette barbecue à 12€ uniquement sur réservation (poulet grillé, saucisse aux herbes, frites, salade) L’Angélus

Gien

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse 46 Place de la Victoire Gien Loiret Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Soirée à L’Angélus Gien 2022-07-23 was last modified: by Soirée à L’Angélus Gien Gien 23 juillet 2022 46 Place de la Victoire Gien Loiret

Gien Loiret