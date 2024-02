Soirée à l’Alambic : le poète, ce travailleur de lumière Villars-les-Bois, samedi 23 mars 2024.

Soirée à l’Alambic : le poète, ce travailleur de lumière Villars-les-Bois Charente-Maritime

Le Poète, ce travailleur de lumière…



3 RDV pour des lectures poétiques théâtralisées, musicales et dansées



Art-terre fête le Printemps des poètes et vous convie à un chantier poétique, musical et dansé pour entrer en grâce

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Distillerie les Vineuses, rue de Font Robert

Villars-les-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cultures@arts-terre.fr

