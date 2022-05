Soirée à la ferme Gohetxea Trois-Villes, 30 juillet 2022, Trois-Villes.

Soirée à la ferme Gohetxea Trois-Villes

2022-07-30 18:00:00 – 2022-07-30 23:00:00

Trois-Villes Pyrénées-Atlantiques Trois-Villes

Soirée à la ferme Gohetxea. nA partir de 18h : traite des vaches n19h : danses souletines et musiciens locaux n20h : projection du film des ours et des hommes , d’Eldora Traikova. Témoignages de bergers et échanges. nConférence de David Chétrit, d’après son livre la réintroduction de l’ours : l’histoire d’une manipulation . nBuvette et restauration sur place.

+33 5 59 28 51 28

Trois-Villes

