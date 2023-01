SOIRÉE À LA FABRIQUE AND CO BONCHAMP Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval Catégories d’Évènement: Bonchamp-lès-Laval

Venez passer votre soirée à la Fabrique & Co de Bonchamp. Aux commandes de la soirée :

· Mayeul : un rappeur de 29 ans originaire de Rennes. Remarqué sur la scène de The Voice saison 8 grâce à sa reprise de Believer d’Imagine Dragons, entre une Trap froide et une Pop colorée, ce nouveau genre hybride fait de lui un nouveau personnage sur la scène Urban Pop francophone.

· Mitseu : un groupe rennais fraîchement débarqué en 2022. Il est composé de Candid au chant, à la guitare et au clavier et Julien à la batterie et aux percussions, mélange entre des sonorités rock UK, rock californien teintées de pop INFOS PRATIQUES :

· Entrée libre

· Samedi 21 Janvier 2023

· Entrée libre

· Samedi 21 Janvier 2023

· A partir de 20h00

