Soirée à la découverte du ciel Accolans, samedi 31 août 2024.

Comme tous les ans, la commune d’Accolans et l’association Astro 400 vous invitent pour une soirée sous la voie lactée à la découverte de l’Univers et des ses mystères. Des passionnés d’étoiles seront présents pour vous conter le système solaire, son fonctionnement, sa beauté et sa magie. Rendez-vous à la cabane des chasseurs d’Accolans, le parcours sera fléché depuis le centre du village. Animation gratuite mais annulée en cas de mauvais temps ou ciel couvert. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 21:00:00

fin : 2024-08-31

Cabane des chasseurs

Accolans 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

