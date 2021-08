Soirée » à fleur de peau » Saint-Étienne-de-Baïgorry, 21 août 2021, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Soirée » à fleur de peau » 2021-08-21 – 2021-08-21

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

EUR 16 16 1ère partie : 19h45-20h15 chansons et accordéon par Madda Luzzi. Entracte 15mn. La morphinée en musique 20h30-21h30 poésie en musique, auteure et interprète Noemia Gomas, accordéon Madda Luzzi. « Des mots lancés, des cris retenus, d’un fado conté, susurré, passion à fleur de peau, entre peine et espoir, la vie. Et puis l’absurdité de la maladie, du temps qui passe…une course contre la montre s’engage !!!21h45 collation et rafraîchissements autour d’une expo par l’artiste Noé.

1ère partie : 19h45-20h15 chansons et accordéon par Madda Luzzi. Entracte 15mn. La morphinée en musique 20h30-21h30 poésie en musique, auteure et interprète Noemia Gomas, accordéon Madda Luzzi. « Des mots lancés, des cris retenus, d’un fado conté, susurré, passion à fleur de peau, entre peine et espoir, la vie. Et puis l’absurdité de la maladie, du temps qui passe…une course contre la montre s’engage !!!21h45 collation et rafraîchissements autour d’une expo par l’artiste Noé.

+33 6 19 22 06 67

1ère partie : 19h45-20h15 chansons et accordéon par Madda Luzzi. Entracte 15mn. La morphinée en musique 20h30-21h30 poésie en musique, auteure et interprète Noemia Gomas, accordéon Madda Luzzi. « Des mots lancés, des cris retenus, d’un fado conté, susurré, passion à fleur de peau, entre peine et espoir, la vie. Et puis l’absurdité de la maladie, du temps qui passe…une course contre la montre s’engage !!!21h45 collation et rafraîchissements autour d’une expo par l’artiste Noé.

Artetnoe

dernière mise à jour : 2021-08-04 par