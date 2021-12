Complexe Sportif Aubineau,Salle Noureev,Beaucouzé (49) Soirée à Danser Folk Complexe Sportif Aubineau,Salle Noureev,Beaucouzé (49)

Soirée à Danser Folk Complexe Sportif Aubineau,Salle Noureev,Beaucouzé (49), 11 février 2022, . Soirée à Danser Folk

Complexe Sportif Aubineau, Salle Noureev, Beaucouzé (49), le vendredi 11 février 2022 à 20:30

L’association TRADIMUSANSE organise une soirée à Danser Folk avec explications des danses et animée Tradimusanse**.** N’oubliez pas d’apporter de quoi vous désaltérer, car il n’y aura pas de bar. **Pass Sanitaire et Port du Masque obligatoire.** Entré 2 € pour les non-adhérents à l’association. [http://www.tradimusanse.net](http://www.tradimusanse.net/) *source : événement [Soirée à Danser Folk](https://agendatrad.org/e/35118) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

2€ pour les non adhérents

avec Tradimusanse Complexe Sportif Aubineau,Salle Noureev,Beaucouzé (49) 5 Bis, Avenue de la Grange aux Belles Complexe Sportif Aubineau, Salle Noureev, 49070 Beaucouzé, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T23:00:00

Détails Autres Lieu Complexe Sportif Aubineau,Salle Noureev,Beaucouzé (49) Adresse 5 Bis, Avenue de la Grange aux Belles Complexe Sportif Aubineau, Salle Noureev, 49070 Beaucouzé, France lieuville Complexe Sportif Aubineau,Salle Noureev,Beaucouzé (49)