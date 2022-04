Soirée à Danser Folk Centre Culturel Jacques TATI,Angers (49)

Soirée à Danser Folk (avec explications des danse) de 20h30 à 23h00, organisée par l’association Trad-Ici-On-Vit, au centre J.Tati à Angers. La soirée sera animée par les groupes TIOV et Les PATATES DOUCES Entrée : 3 € pour les Non-Adhérents Contact : 06 86 86 59 44 Mail : asso.tradicionvit@gmail.com Site : www.tradicionvit.com *source : événement [Soirée à Danser Folk](https://agendatrad.org/e/36369) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Les PATATES DOUCES et TIOV Centre Culturel Jacques TATI,Angers (49) 5, Rue Eugénie Mansion Centre Culturel Jacques TATI, 49000 Angers, France

