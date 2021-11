Soirée 80’s Spéciale Beaujolais Huppy, 20 novembre 2021, Huppy.

Soirée 80’s Spéciale Beaujolais Huppy

2021-11-20 – 2021-11-20

Huppy Somme Huppy

Venez vous éclater avec nous à La Source !

L’ambiance sera assurée par Cocktail Melody

L’occasion de déguster un Beaujolais Nouveau primé chaque année, et de passer une soirée de FOLIE sur tous les tubes dansants des années 80 et d’aujourd’hui, interprétés en Live avec passion !

Une soirée qui rime avec convivialité à la française

La Source, the place to be !

Ambiance guinguette en début de soirée, on oublie pas les traditions

Sur place, on vous proposera nos belles planches Charcuteries & Fromages à la découpe qui se marieront à merveille avec le Beaujolais

Et il y aura aussi nos croques monsieur béchamel gourmets avec frites maisons ainsi que nos desserts

La soirée est en entrée libre, mais on vous conseille vivement de réserver une table au vue du nombre de réservation que nous avons déjà

Pass sanitaire obligatoire

lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 24 08 65

Huppy

