Soirée 80’S party Lorris, 6 novembre 2021, Lorris.

Soirée 80’S party 2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06 01:00:00

Lorris Loiret Lorris

35 EUR 35 Soirée 80’S party. Menu : apéritif gourmand maison, trilogie de Rillettes maison, cochon et jambon rôti, gratin de pommes de terre, haricots blancs géants, fromages et salade en buffet, Poirat Solognot, fromage blanc et leur coulis, café. Boissons : vins blanc, rouge, rosé au Tourneau ‘à discrétion jusqu’aux fromages), jus de fruits, eau à la fontaine. Sur réservation uniquement, animation offerte après le repas.

Soirée 80’S party

contact@fermedelorris.com +33 6 31 20 05 13 https://fermedelorris.com/

Soirée 80’S party. Menu : apéritif gourmand maison, trilogie de Rillettes maison, cochon et jambon rôti, gratin de pommes de terre, haricots blancs géants, fromages et salade en buffet, Poirat Solognot, fromage blanc et leur coulis, café. Boissons : vins blanc, rouge, rosé au Tourneau ‘à discrétion jusqu’aux fromages), jus de fruits, eau à la fontaine. Sur réservation uniquement, animation offerte après le repas.

Ferme de Lorris

dernière mise à jour : 2021-10-19 par