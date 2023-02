Soirée 80 – 90 au Fin Chapon Restaurant Le Fin Châpon Excideuil Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Excideuil Repas moules frites à volonté, 1 verre de bière ou de vin, dessert – 22€.

Soirée animée par DJ JK/MK VB événement. Repas moules frites à volonté, 1 verre de bière ou de vin, dessert – 22€.

Repas moules frites à volonté, 1 verre de bière ou de vin, dessert – 22€.

Soirée animée par DJ JK/MK VB événement.

