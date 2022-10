Soirée 2 concerts: Julie Seiller et Képa

2023-03-04 20:30:00 – 2023-03-04 Julie Seiller:

Déjà croisée dans la programmation du Centre Culturel Jovence dans des créations insolites en extérieur, nous retrouverons l’artiste Julie Seiller avec cette fois-ci un projet musical aux couleurs folks. L’album Eclipse qu’elle interprétera rassemble 13 morceaux ainsi posés comme des balises sur un chemin. 13 impressions. 13 clichés, instantanés qui explorent ce passage à la nuit, puis qui revient à la lumière, au renouveau. Un espace temps furtif et transcendant… Kepa:

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, le one man band de KEPA propulse les spectateurs sur les bords du Mississipi sans que l’on ait bougé. Son truc à lui, c’était le skate. Après une chute, le musicien KEPA a trouvé dans la guitare et le blues un refuge pour dépasser la douleur. Dans son album résolument résilient Divine Morphine, KEPA explore une folk psychédélique. Gratuit pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

