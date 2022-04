SOIREE 100% MED Coco Velten Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SOIREE 100% MED Coco Velten, 8 avril 2022, Marseille. SOIREE 100% MED

Coco Velten, le vendredi 8 avril à 19:00

Une soirée spécialement dédiée à la méditerranée, on vous embarque pour une odyssée musicale 100% vinyles avec les DJ de Shabba; Msoko, D.K.K, Ciccio & Alexis Poline ! Et pour se faire on se retrouve à Coco Velten le 08 Avril de 19h00 à 23h00 !

Entrée libre

♫♫♫ Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Coco Velten Adresse 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Coco Velten Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Coco Velten Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SOIREE 100% MED Coco Velten 2022-04-08 was last modified: by SOIREE 100% MED Coco Velten Coco Velten 8 avril 2022 Coco Velten Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône