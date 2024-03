Soirée 100% féminine Un Marathon de l’Amour ! Espace Georges SAND Chécy, jeudi 23 mai 2024.

Soirée 100% féminine Un Marathon de l’Amour ! Festival Ozélir Jeudi 23 mai, 20h30 Espace Georges SAND A partir de 12 ans. Formule cabaret, placement libre. Tarif de 9 à 17 euros en individuel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:30:00+02:00

Une soirée pour deux spectacles, du théâtre et une clownerie !

Tout d’abord « Embrasse-moi ». L’Amour, le temps qui passe au travers des mots de Prévert et Desnos portés par Manouchka Récoché et sublimés par l’accordéon de Fred Ferrand.

Ensuite « Terminus » un seul en scène drôle et poétique par Kim Biscaïno du collectif 36 bis.

Une femme cherche l’Amour à un arrêt de bus. Loin de se lasser, elle attend et espère que son « autre » descendra du bus et l’aimera telle qu’elle est : une Femme avec une âme de clown !

Espace Georges SAND 1 place du Vieux pavé, 45430 Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.46.88.69 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@checy.fr »}]