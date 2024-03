SOIREE 100% FEMININE – FÊTE DE LA POESIE JEUNESSE Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, vendredi 9 février 2024.

SOIREE 100% FEMININE – FÊTE DE LA POESIE JEUNESSE Lecture poétiques, performances, slam, concert… Venez entendre de la poésie sous toutes ses formes au cours d’une soirée conviviale, entre scène et poésie. Vendredi 9 février, 20h30 Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance Réservation obligatoire, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00

Soirée 100% poésie féminine

Événement unique lors du Marché de la poésie

Avec Lisette Lombé, Sabine Venaruzzo, Françoise Lison-Leroy, Valérie Linder et Fabienne Swiatly.

*Gratuit / Sur réservation

Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est 0326081326 http://www.danslalune.org https://www.facebook.com/centre.detinqueux/

slam poésie