SOIRÉE QUEEN : Concert acoustique Vipers Queen + PATHE LINGOSTIERE, 25 février 2023 00:00, NICE.

SOIRÉE QUEEN : Concert acoustique Vipers Queen + . De 2023-02-25 à 2023-02-25 20:00. Tarif : 22.0 22.0 euros

PATHE LINGOSTIERE NICE 06200 . + Film Bohemian Rhapsody L’ASSOCIATION ASECA PRESENTE : CE CONCERT Laissez-vous emporter dans l’univers Queen avec une soirée sur mesure. Profitez d’un concert en live acoustique dans un cinéma connu dans la région. Rajoutez à cela l’opportunité de voir ou revoir le film culte Bohemian Rhapsody en VF. Giuseppe Maggioni & Olena Kharachko dans Vipers Queen en live acoustique. Vainqueur de l’émission The Voice Italie sur la saison 2014 et coaché par Richard Cocciante, Giuseppe Maggioni a une véritable signature vocale très proche de Freddy Mercury et de Mika. Giuseppe Maggioni se révèle sur plusieurs tournées artistiques européennes et notamment sur la tournée Vipers Queen avec plus de 200 dates et 500 000 spectateurs. Giuseppe Maggioni vient vous interpréter les plus grands titres de Queen, accompagné par la célèbre Soprano ukrainniene Olena Kharachko de l’opéra de Modéna qui interprétera le rôle de Montserra Caballé dans des extraits de l’oeuvre Barcelona..

