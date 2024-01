Soire poésie et slam. Deux concerts En toute pyromanie avec James Noël, Poésie & Jazz, Diofel, Slam Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 17 février 2024.

Soire poésie et slam. Deux concerts En toute pyromanie avec James Noël, Poésie & Jazz, Diofel, Slam Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

DIOFEL Slam à 20H30

Après un album remarqué en 2021, le poète originaire du Congo revient avec un nouveau projet teinté d’influences plurielles, Cœur de poète. Du slam bien sûr, du jazz et du hip-hop parfois, mais aussi des sonorités d’une Afrique à laquelle il reste intimement lié.

Accompagné par Electrik whispers à la guitare et aux machines, ce live de 45 minutes est une immersion dans une révolte interne qui fait écho au courage et à l’amour. Parce que dit-il, il est vital de ne pas baisser les bras et de continuer de croire en la beauté de toute chose.

Avec Diofel slam et Electrik whispers guitare, machines

EN TOUTE PYROMANIE Poésie & Jazz

Guillaume Hazebrouck sextet invite James Noël à 22h.

Le pianiste et compositeur nantais Guillaume Hazebrouck invite le poète haïtien James Noël à venir souffler ses poèmes avec son sextet clarinettes, claviers, basse, beatbox et voix chantée se répondent. La musique texture la scansion et l’ensemble est une intense effusion de sens et de sons.

Après un album dédié au poète Guyanais Léon-Gontran Damas, fondateur avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor du mouvement de la négritude, Guillaume Hazebrouck part à la rencontre de l’univers de James Noël, grande figure de la littérature contemporaine haïtienne connu comme poète, romancier, performeur et fondateur de la revue IntranQu’îllités. Du Pyromane adolescent, publié en 2015, le musicien extrait une flambée de poèmes qu’il plonge dans un univers sonore syncrétique entre jazz, musique contemporaine et hip-hop. De collages en dérèglements naît une suite musicale où s’entend le fracas d’une île épicentre du chaos planétaire et où s’élève, entre sang, feu et rire, une poétique nouvelle du monde.

James Noël texte, récitation , Guillaume Hazebrouck composition, piano, claviers, Laurène Pierre-Magnani chant, Julien Stella clarinette, beatbox, Olivier Thémines, Nicolas Audouin clarinettes, Olivier Carole basse.

Compagnie Frasques d’après « Le Pyromane adolescent » de James Noël.

Textes James Noël / Musiques Guillaume Hazebrouck.

Les textes sont extraits du recueil Le pyromane adolescent Éditions Points (2015).

« Le Pyromane adolescent se veut un espace de fête et de convivialité, une forme de réconciliation avec le rire. Rendre sang toute gorge dehors et écrire les veines ouvertes sur le papier, c’est la tâche à laquelle j’assignais le vitrier, autrement nommé le poète, corps supposé lucide et transparent. Le vitrier est pourvoyeur de vérités brisées. »

James Noël

Production Cie Frasques

Coproduction Pannonica (Nantes), Le Petit Faucheux (Tours), Les Rendez-vous de l’Erdre (Nantes)

Soutiens Ville de Nantes, Conseil Régional des Pays de Loire, Ministère de la Culture-DRAC des Pays de Loire, Musique et Danse en Loire-Atlantique, Spedidam. EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17



