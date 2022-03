Soiré jeux et présentation de prototypes Nay, 13 mai 2022, Nay.

Soiré jeux et présentation de prototypes Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon Nay

2022-05-13 18:00:00 – 2022-05-13 Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 0 0 Lors de cette soirée réservée aux plus grands, nous aurons la chance de découvrir 3 prototypes de jeu. 3 créateurs de jeux de la région nous feront l’honneur nous feront découvrir leurs créations en avant-première.

Des univers variés, de la randonnée pédestre balisée par des cairns à édifier judicieusement, du bluff et de la trahison, des énigmes « gratinées » à résoudre en un temps très limité … A coup sûr, Vincent Miramon, Olivier Allard et Philippe Vergé ne manqueront pas de nous faire rire et cogiter.

Accessible pour les ados et les adultes.

+33 6 10 54 84 51

©service culture PDN

