salle FCC, le mercredi 6 octobre à 20:00

Odyssée Ensemble et compagnie —————————– Frères Choum 60mn —————– ### Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les frères Choum, musiciens-inventeurs, constructivistes et futuristes, conçoivent et réalisent des machines sonores destinées à les accompagner musicalement. ### Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur “invention révolutionnaire”, celle qui leur apportera la gloire, ainsi qu’à leur chère patrie, en repoussant les limites de l’art musical : le “Robot-Trompettiste”. Stakhanoviste musical, ce robot devrait jouer plus vite, plus aigu et plus fort que n’importe quel musicien humain… ### Plus proches des Marx Brothers que des Frères Lumières, les frères Choum nous attendrissent par la fragilité de leurs personnages et par leur douce folie créatrice Un poyo rojo (Argentine) ———————— Théâtre physique —————- ### Laissez-vous transporter par cette expérience sensorielle étonnante, entre compétition sportive, danse, théâtre, acrobatie… Un Poyo Rojo dresse le portrait de deux mâles qui se cherchent, se provoquent, s’affrontent, se désirent, puis s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport. A partir du mouvement et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et énergie, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en contact et de créer une relation, laissant ainsi aux spectateurs toute latitude d’interprétation… ### Le spectacle se joue à guichets fermés depuis dix ans partout dans le monde. Une irrésistible distorsion des schémas masculins.

PASS SANITAIRE. Tarif plein 16€, CE et abonnés 14€, – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 7€

MUSICIENS INVENTEURS / THEÂTRE PHYSIQUE

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien Mayenne



