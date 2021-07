Marlenheim Marlenheim 67520, Marlenheim Soir d’été : Concert Sa Majesté Raoul Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: 67520

Marlenheim

Soir d’été : Concert Sa Majesté Raoul Marlenheim, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Marlenheim. Soir d’été : Concert Sa Majesté Raoul 2021-07-30 – 2021-07-30

Marlenheim 67520 Sa Majesté Raoul, entre conte musical et chanson française festive.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

Gratuit.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux. +33 3 88 59 29 59 Sa Majesté Raoul, entre conte musical et chanson française festive.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

Gratuit.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: 67520, Marlenheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Marlenheim Adresse Ville Marlenheim lieuville 48.62156#7.49232