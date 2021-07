Marlenheim Marlenheim 67520, Marlenheim Soir d’été : Concert Halynsky Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: 67520

Marlenheim

Soir d’été : Concert Halynsky Marlenheim, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marlenheim. Soir d’été : Concert Halynsky 2021-07-23 – 2021-07-23

Marlenheim 67520 La rencontre du numérique et de l’analogique pour créer un son qui oscille entre dub stepper et électro.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

Gratuit.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux. La rencontre du numérique et de l’analogique pour créer un son qui oscille entre dub stepper et électro.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

Gratuit.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle Les Roseaux. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: 67520, Marlenheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Marlenheim Adresse Ville Marlenheim lieuville 48.61876#7.48055