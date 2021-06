Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Soir d’été : Concert de Denise Osseux et José de Lima Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soir d’été : Concert de Denise Osseux et José de Lima Marlenheim, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marlenheim. Soir d’été : Concert de Denise Osseux et José de Lima 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02

Marlenheim Bas-Rhin Une dégustation de lieder, de mélodies, et d’airs d’opéras servis par deux voix et un piano, à savourer sans modération. Un Tutti Frutti de de friandises qui saura ravir les oreilles de tout bord.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 03 88 59 29 59 – places limitées.

