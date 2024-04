Soir de marché Mâlain, vendredi 5 juillet 2024.

Soir de marché Mâlain Côte-d’Or

Venez nombreux pour un marché artisanal au cœur de la saison estivale, avec de nombreux exposants, restauration, buvette, concerts…

La communauté de communes Ouche et Montagne organise depuis 2019 des marchés de producteurs locaux mettant en avant les artisans de bouche, artisans créateurs, acteurs culturels de son territoire et ses alentours.

Des concerts et un bal trad’animent cette manifestation pour une ambiance festive et conviviale.

Cette opération à grand succès se déroule sur trois soirées estivales et réunit chaque année environ 1000 personnes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 18:00:00

fin : 2024-07-05 23:00:00

Salle des fêtes

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

L’événement Soir de marché Mâlain a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Ouche et Montagne