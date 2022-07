Soir de Fête – Une fête du jumelage avec le quartier Bottière Pin-Sec Maison de quartier de la Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui sur l’esplanade de la maison de quartier Fête organisée par les habitants de Bottière Pin Sec et le GrandT. Au programme : cirque, musique, bar et repas maison ! Programmation en ligne sur www.legrandt.fr Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr

