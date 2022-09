SOIR√âE RIRES ET VARI√âT√âS – BEL AIR DE COMBR√âE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

SOIR√âE RIRES ET VARI√âT√âS – BEL AIR DE COMBR√âE Ombrée d’Anjou, 14 octobre 2022, Ombrée d'Anjou. SOIR√âE RIRES ET VARI√âT√âS – BEL AIR DE COMBR√âE

Bel Air de Combrée Salle omnisport Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Salle omnisport Bel Air de Combrée

2022-10-14 – 2022-10-14

Salle omnisport Bel Air de Combrée

Ombrée d’Anjou

Maine-et-Loire Le programme est à venir ! Soirée « Rires et variétés » organisée les 14 et 15 octobre 2022 à Bel-Air de Combrée. +33 7 82 67 94 09 Salle omnisport Bel Air de Combrée Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire Salle omnisport Bel Air de Combrée Ville Ombrée d'Anjou lieuville Salle omnisport Bel Air de Combrée Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

SOIR√âE RIRES ET VARI√âT√âS – BEL AIR DE COMBR√âE Ombrée d’Anjou 2022-10-14 was last modified: by SOIR√âE RIRES ET VARI√âT√âS – BEL AIR DE COMBR√âE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 14 octobre 2022 Bel Air de Combrée Salle omnisport Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire maine-et-loire Ombrée-d'Anjou

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire