Sarthe

Sarthe Allonnes PR√âSENTATION DE LA SAISON suivie d’ ANIMATIONS SURPRISES et d’un ‚Ä¢ REPAS PARTAG√â Toute l’équipe de Chaoué vous attend pour sa soirée de présentation de saison 2022.2023 !

L’occasion de vous emparer du programme fra√Æchement imprimé.

Repas à partager avec l'ensemble du public. Nous nous occupons de l'eau, du vin et du pain ! (En cas de pluie, un repli dans le théâtre est envisagé. Dans tous les cas, la soirée est maintenue !) Soirée de présentation de saison 22.23 du Théâtre de Chaoué. reservation@theatredechaoue.fr +33 2 43 80 40 08

