Soins chamaniques

Soins chamaniques, 21 mai 2022, . Soins chamaniques

2022-05-21 – 2022-05-21 EUR 80 80 Proposé par l’Associataion la tAntative. nLe propre du soin chamanique est d’oeuvrer pour la guérison de votre âme afin de reconquérir votre pouvoir intérieur et retrouver l’alignement du corps, du coeur et de l’esprit. nInscription par téléphone ou en ligne. nSéance de 2h. xavierfournier@autourdesoimaime.fr https://www.autourdesoimaime.fr/ Proposé par l’Associataion la tAntative. nLe propre du soin chamanique est d’oeuvrer pour la guérison de votre âme afin de reconquérir votre pouvoir intérieur et retrouver l’alignement du corps, du coeur et de l’esprit. nInscription par téléphone ou en ligne. nSéance de 2h. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville