Ctes-d’Armor Alexandra vous propose un soin vibratoire sonore provenant d’un gong activé par un maillet.

Les bienfaits: favorise une relaxation profonde et apaise le mental, réduit immédiatement le stress et l’anxiété, stimule la circulation sanguine, régénère le système nerveux…

A la fin de l’exercice un thé vous sera offert.

Veuillez apporter un tapis de sol, un plaid, un coussin et une bouteille d’eau. le.domaine.de.coat.rogan@gmail.com +33 6 71 06 00 78 La Roche-Jaudy

