Soin révolutionnaire hydraface, 14 mars 2023, Grenade-sur-l'Adour .

Soin révolutionnaire hydraface

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes

2023-03-14 14:00:00 – 2023-03-14 16:00:00

Grenade-sur-l’Adour

Landes

Vous êtes fatigué(e) ? Votre peau est terne et mériterait qu’on lui redonne un coup d’éclat ? Vous ne connaissez pas les besoins de votre peau et souhaiteriez avoir des conseils personnalisés ? Cécile, de l’institut de beauté “L’Essenti’Elle”, vous propose d’assister à une démonstration du soin Hydraface et de découvrir toutes les astuces pour avoir une peau nette et saine au quotidien.

La machine Hydraface Efficience Plus de Yumi Skincare crée un programme de soin personnalisé à chaque client en fonction de son type de peau et de ses besoins via un système intelligent d’analyse de la peau. Hydrater, exfolier, raffermir, … une machine 7 en 1 qui permet un soin complet de tous les types

de peau.

+33 5 58 45 45 98 Office de Tourisme du Pays grenadois

essenti’elle

Grenade-sur-l’Adour

