COMMENT PRENDRE SOIN DE SON VISAGE ? Lundi 25 avril à 15h au Lab’O C’est un moment de détente pour prendre soin de soi, se relaxer, pour partager et échanger des conseils, des pratiques avec une socio-esthéticienne. Comment nettoyer sa peau, l’hydrater, faire un gommage, le nourrir.

sur inscription

Temps de détente pour échanger des conseils et des pratiques pour prendre soin de sa peau. centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

