SOILWORK + KATAKLYSM + WILDERUN + P LA GESPE, 19 février 2023, TARBES.

SOILWORK + KATAKLYSM + WILDERUN + P LA GESPE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 20:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE en partenariat avec France Metal Soilwork est un groupe de metalcore / death mélodique suédois, fondé en 1995 sous le nom d’Inferior Breed. Il prend son nom actuel en 1996. Après un premier album qui a secoué les milieux underground européens et des changements de line-up réguliers, le groupe tient la barre et revient avec « Övergivenheten » leur douzième album studio. Au fil des années, Soilwork a toujours su faire évoluer son style et nous le prouve avec « Övergivenheten », un album alliant titres bruts et morceaux accessibles (ou pas !). De quoi continuer à nous surprendre ! Kataklysm est un groupe québécois de death metal, originaire de Montréal, fondé en 1991. À l’époque, le groupe est considéré comme un des groupes de Death Metal les plus rapides et les plus chaotiques existants. En 1995, la sortie de « Sorcery », leur premier album, leur permet d’acquérir une notoriété grandissante. Le groupe évolue avec le temps et devient plus mélodique et accessible, mais il reste toutefois un groupe de metal extrême. Quelques changements de line-up plus tard, il revient avec « Unconquered », un 14e album qui apporte de nouvelles sonorités tout en conservant la rage des débuts. Wilderun est un groupe de prog / folk metal américain formé en 2008. En 2012, il sort « Olden Tales & Deathly Trails », son premier album de metal folklorique typé pirates puis prend un côté progressif plus marqué pour finir par mettre l’accent sur la symphonie. De retour avec « Epigone », leur 5e album sorti en 2022, Wilderun continue dans cette voie avec un metal progressif mélodique et symphonique. Un ensemble aussi complexe qu’accrocheur, alliant belles mélodies et passages plus extrêmes. Un album impressionnant ! Soilwork, Kataklysm Soilwork, Kataklysm

LA GESPE TARBES 23, RUE PAUL CÉZANNE Hautes-Pyrénées

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE

en partenariat avec France Metal

