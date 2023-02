SOILWORK/KATAKLYSM +GUEST+WILDERUN L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

SOILWORK/KATAKLYSM +GUEST+WILDERUN L'ANTIPODE MJC RENNES, 10 février 2023, RENNES. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00. Tarif : 29.2 à 29.2 euros. GARMONBOZIA (PLATESV-R-2022-007252 /R-2022-007253) Présente : ce spectacle . SOILWORK revient en 2022 avec son 12ème album studio « Övergivenheten ». Il est la représentation de ce que le groupe suédois est actuellement suite à une période que probablement personne sur cette planète n'oubliera de si tôt. Musicalement, « Övergivenheten » s'inscrit dans la continuité des derniers albums de SOILWORK, cherchant à donner un aspect très organique aux morceaux. C'est pourquoi, entre autres, des éléments acoustiques ont été incorporés dans les chansons, ce qui contribue à rendre l'expérience sonore aussi proche et authentique que possible. L'album est destiné à donner le sentiment d'être au cœur de l'environnement créatif du groupe. N° téléphone accès PMR :02 99 67 32 12

