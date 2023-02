SOILWORK & KATAKLYSM + GROUPE A CONFIRMER + WILDERUN CENTRE CULTUREL JOHN LENNON, 11 février 2023, LIMOGES.

SOILWORK & KATAKLYSM + GROUPE A CONFIRMER + WILDERUN CENTRE CULTUREL JOHN LENNON. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Gratuit pour les moins de 15 an(s) Une très belle affiche death métal mélodique se prépare au CC John Lennon de Limoges avec les très respectés SOILWORK que l’on ne présente plus et qui, comme vous le savez, maitrise parfaitement la distribution de torgnole en jonglant habilement entre couplets agressifs et refrains mélodiques. Comme si cela ne suffisait pas, nos cousins québécois de KATAKLYSM assurerons la soirée en co-tête d’affiche. A cela un troisième groupe sera prochaineemnt annoncé et WILDERUN ouvrira cette soirée. Soilwork, Kataklysm Soilwork, Kataklysm

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL JOHN LENNON LIMOGES 41ter rue de Feytiat Haute-Vienne

