La Celle-Condé Cher 15 EUR Tous les lundis en juillet et août à 17h30

Durée : 2h / sur réservation Une fois les animations achevées, en quoi consiste la mission de nos soigneurs? Venez les aider et faites connaissance avec nos chevaux de traits ! Tous les lundis en juillet et août à 17h30

