Paris La Ferme de Paris île de France, Paris Soigneur d’un jour La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Soigneur d’un jour La Ferme de Paris, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 10h à 12h

gratuit

Le bien-être animal à l’été L’équipe de la Ferme de Paris vous propose une activité autour du bien-être des animaux de la ferme. Vous découvrirez les élevages et les missions du fermier en participant à ses activités quotidiennes. Sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir et nettoyer leurs gamelles sont des activités au programme de cette matinée. Nécessité de présenter un Passe Sanitaire valide : le justificatif du schéma vaccinal complet, soit un test PCR négatif de moins de 72 heures, soit le résultat d’un teste RT-PCR positif attestant du rétablissement de la covid-19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Il vous est demandé de venir muni d’un masque. L’atelier est limité à 15 participant.e.s. Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants qui doivent être accompagnés d’un adulte). Age minimum : 3 ans Samedi 18 septembre 10h à 12h –Inscription ICI Animations -> Atelier / Cours La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

Bus 77 – Plateau de Gravelle + 1 min de marche Bus 201 – École Du Breuil + marche Bus 111 – Passerelle de Charentonneau + 20 min de marche Bus 112 – Plaine de la Faluère + 20 min de marche

Contact :La Ferme de Paris https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-18T10:00:00+02:00_2021-09-18T12:00:00+02:00

Clément Dorval

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris lieuville La Ferme de Paris Paris