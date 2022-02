Soigneur d’un jour à Rêve de Bisons Muchedent, 25 juin 2022, Muchedent.

Soigneur d’un jour à Rêve de Bisons Muchedent

2022-06-25 07:45:00 07:45:00 – 2022-06-25 17:00:00 17:00:00

Muchedent Seine-Maritime

Dans le cadre du programme des visites expérientielles l’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de participer à une visite unique au Parc Canadien, où vous deviendrez, le temps d’une journée, soigneur animalier. Cette visite inoubliable vous offre une découverte des coulisses du parc, un moment privilégié passé avec les soigneurs et les animaux. Vous pourrez participer aux soins et au nourrissage des loups, des bisons et des cervidés ! Vous déjeunerez avec les soigneurs et l’après-midi, profitez d’une visite libre du parc des Bisons et du parc des loups !

Rendez-vous à 7h45 au Parc Rêve de Bisons à Muchedent.

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Dans le cadre du programme des visites expérientielles l’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de participer à une visite unique au Parc Canadien, où vous deviendrez, le temps d’une journée, soigneur animalier. Cette visite inoubliable…

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26

Dans le cadre du programme des visites expérientielles l’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de participer à une visite unique au Parc Canadien, où vous deviendrez, le temps d’une journée, soigneur animalier. Cette visite inoubliable vous offre une découverte des coulisses du parc, un moment privilégié passé avec les soigneurs et les animaux. Vous pourrez participer aux soins et au nourrissage des loups, des bisons et des cervidés ! Vous déjeunerez avec les soigneurs et l’après-midi, profitez d’une visite libre du parc des Bisons et du parc des loups !

Rendez-vous à 7h45 au Parc Rêve de Bisons à Muchedent.

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Muchedent

dernière mise à jour : 2022-01-19 par