Le dimanche 08 octobre 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

La Ferme de Paris vous accueille lors d’une activité dédiée au bien-être animal à la Ferme urbaine du parc René Binet dans le 18e. La ferme urbaine pédagogique constitue un outil de choix au cœur du territoire parisien pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine tout en présentant différents types d’élevages adaptés à la ville. Elle contribue à montrer comment l’animal peut être intégré en ville. Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte). Dimanche 8 octobre de 10h30 à 11h30 – Inscriptions ICI Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/jardin-rene-binet-2685

Jardin René Binet
54, rue René-Binet
75018 Paris

