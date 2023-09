Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris La Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris La Ferme de Paris Paris, 4 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 04 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

La Ferme de Paris propose deux activités mensuelles pour découvrir le métier de fermier et ses missions autour du bien-être animal. L’équipe de la Ferme de Paris vous propose une activité autour du bien-être des animaux de la ferme. Vous découvrirez les élevages et les missions du fermier en participant à ses activités quotidiennes. Sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir et nettoyer leurs gamelles sont des activités au programme. Age minimum : 1 an Mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h30 – Inscriptions ICI – Merci de remplir un formulaire par personne y compris les enfants. Samedi 14 octobre de 10h à 12h – Inscriptions ICI – Merci de remplir un formulaire par personne y compris les enfants. La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.facebook.com/LaFermedeParis/

Clément Dorval Entretien poulailler Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Ferme de Paris Paris latitude longitude 48.8222513246154,2.44491184089318

La Ferme de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/