SOIGNER LES PLANTES PAR LES PLANTES ! Sèvremont, samedi 1 juin 2024.

SOIGNER LES PLANTES PAR LES PLANTES ! Sèvremont Vendée

Réaliser des traitements naturels grâce aux plantes du jardin

Le jardin bio à quelques fois besoin d’un petit coup de pouce pour contenir et limiter les ravageurs et autres champignons du potager. Alors quoi de mieux que de soigner les plantes par les plantes ? Venez découvrir décotions, infusions , extraits fermentées, huiles essentielles, thé de compost …. des recettes et astuces qui n’auront bientôt plus aucun secret pour vous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-01 12:00:00

CPIE Sèvre et Bocage

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@cpie-sevre-bocage.com

