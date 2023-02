SOIF TH.ROND-POINT SALLE ROLAND, 7 mars 2023 00:00, PARIS.

SOIF SOIF. Un spectacle à la date du 2023-03-07 au 2023-03-26 20:30. Tarif : 34.1 34.1 euros.

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS Paris . PLATESV-R-2020-009307 SOIFD’APRÈS LE ROMAN D’AMÉLIE NOTHOMBADAPTATION ET MISE EN SCÈNE CATHERINE D’ATAVEC JULIEN BLEITRACH« POUR ÉPROUVER LA SOIF, IL FAUT ÊTRE VIVANT. »Vingt-huitième roman publié en vingt-huit ans, le best-seller Soif redonne une parole humaine au fils de Dieu. Avec son humour incisif, à la première personne, Amélie Nothomb restitue les mots de Jésus, entre son procès et sa croix, ses souffrances, son calvaire et les miracles dont on l’accuse. Il se souvient de sa mère, de Judas, de Marie-Madeleine. Tout Christ qu’il est, il n’en est pas moins homme, et il a soif. Collaboratrice artistique d’André Dussollier sur Novecento, la metteuse en scène Catherine d’At explore à travers Soif toute une mémoire collective, et avec elle les différents visages d’un Jésus qu’elle imagine pieds nus, en jeans et en tee-shirt. Comédien seul en scène, Julien Bleitrach incarne l’humanité incandescente et les dernières heures d’un poète ou d’un fou, d’un révolutionnaire, d’un prophète, ou d’un homme seul et ordinaire..

