SOIF DE NATURE ET SOIF D’AVENTURE CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bérou-la-Mulotière.

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE

Imaginez… Un cadre verdoyant, une nature préservée, des oiseaux qui chantent, les arbres quis’expriment accompagnés du doux bruit denotre petit cours d’eau… Un véritable havre depaix ! Vous y placez notre maison, parfaitementintégrée à ce paysage, un tipi qui apparaît aumilieu de la cour !!! Tout est là… Le séjour peut débuter !!! LES ACTIVITÉS : 2 thèmes au choix **THEME SOIF D’AVENTURE :** **Sport Attitude** •Équitation : 2 séances durant le séjour. Les poneys nous attendent à 300m . •Multi-sports : sports individuels, sports collectifs, sports ludiques et sports nouveaux… Tout est là, sans contrainte d’horaires, pour notre plus grand plaisir : Mini Golf, Quilles Finlandaises, Ultimate / Flag, Football, Kin Ball, Pétanque, grands jeux, petits jeux et plus encore… **Top Colo** • Initiation camping sur le domaine : Mini séjour dans le séjour, couronnement d’une belle balade et temps fort de la colo… Préparons les chamallows, les histoires et les chants… Duvet fourni par CJH. •Journée d’animation exceptionnelle : Une journée d’animation exceptionnelle, les OLYMPIADES, durant laquelle les jeunes, répartis par équipes, s’affronteront autour d’épreuves sportives aussi fun que variées. •Veillées d’exception : 3 animations préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : Match d’Impro, Fureur et Boum… Ça va déménager… **Fun Attitude** •Rigolo jongle : une scène nous attend sur le centre… Atelier fabrication de balles de jonglerie et découverte de cet univers magique. • Bullotopia : Des bulles de savon c’est rigolo… Des bulles de savon géantes c’est «Topissime »… Atelier fabrication de liquide à bulles suivi d’un concours de bulles géantes. • Initiation au bowling : Une salle d’activités polyvalente entièrement parquetée permet de mettre en place une activité fun : le BOWLING… À VOLONTÉ ! **Aqua Games** • Baignades – Une piscine est là sur place pour notre plus grand plaisir… Nous en profiterons largement. Piscine sécurisée, chauffée, en pente avec une profondeur d’1,20 mètres, brassards fournis. • Foot Savon – Imaginez un terrain herbeux plat… Une bâche et des bouteilles d’eaux savonneuses… Glissades et fous rires seront au rendez-vous ! **THEME SOIF DE NATURE:** **Équitation-** À 300 mètres du centre,dans un pré en bordure de l’Avre, lesponeys sont à notre disposition permanente. Approche et découverte de l’animal. Brosser, panser, caresser ces animaux font partie des joies des enfants.Une demi-heure à 1’heure de monte effective à chaque séance selon l’âge etla fatigue des jeunes (3 séances). **La Forêt des Cinq Sens-**Nous partirons à la découverte de la forêt au travers de jeux sensoriels. Les balades seront l’occasion de découvrir le milieu forestier. Nous apprendrons ainsi à différencier les arbres en faisant appel à nos sens. **Fabrication de Cabanes-**La création par les jeunes d’un espace de refuge, d’évasion, de jeu et d’hospitalité… C’est toujours un grand moment ! **Mise en place d’un Jardin Sensoriel-**Chaque groupe participe au développementde ce coin de verdure. **Nous mettrons enplace des animations :** loto des odeurs,palette des couleurs, ateliers éco-citoyens,… **Journée d’Animation Exceptionnelle-**Une journée à l’heure indienne où lesenfants parleront indien, s’habillerontindien, mangeront indien,… Animations sous un Tipi à l’imagedes illustres indiens. Soirée autour du feu,grillades, bananes au chocolat et chamallows… Sans oublier des histoires,des quizz indiens, des chants et des danses pour voyager… **Initiation Camping sur le Domaine-**Mini séjour dans le séjour, couronnement d’une belle balade et temps fort de lacolo… Duvet fourni par les CJH. **Veillées tous les Soirs-** Spectacle des habitants de la forêt, soirée de la Nature… **EN BONUS… Baignades -** Une piscine est là, surplace, pour notre plus grand plaisir.. Nous en profiterons largement !!! Piscine sécurisée, chauffée, en penteavec une profondeur d’1,20 mètre, brassards fournis.

500€ (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE 28270 BEROU LA MULOTIERE Bérou-la-Mulotière Eure-et-Loir



2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T18:28:00