SOIF D’AMOUR – THEATRE MUSICAL Gignac, 12 février 2022, Gignac.

SOIF D’AMOUR – THEATRE MUSICAL Gignac

2022-02-12 18:00:00 – 2022-02-12

Gignac Hérault

Soif d’amour, un théâtre musical éclairé aux chandelles…

Carmilla et Vlad sont deux jumeaux nés dans les Carpates en 1666. Forcés à l’exil, ils viennent à vous après plus de trois siècles d’errance. Carmilla et Vlad subissent, bien malgré eux, une période de privation Ils ont SOIF… et ne peuvent attendre passivement. Ce soir, ils se proposent de vous séduire. Vous êtes déjà prêts à succomber au désir d’un baiser…sur la carotide.

Deux chandeliers, un violoncelle, une clarinette basse, deux silhouettes pâles et… de la magie.

Vous n’avez pas peur, n’est-ce pas ?

Avec Lucile Magnan, chant et violoncelle et Fred Bothorel, textes – par la Cie Le Cercle des Morosophes.

Tout public à partir de 8/9 ans

Soif d’amour, un théâtre musical éclairé aux chandelles…

Tout public à partir de 8/9 ans

Entrée libre

+33 4 67 57 03 83

Soif d’amour, un théâtre musical éclairé aux chandelles…

Carmilla et Vlad sont deux jumeaux nés dans les Carpates en 1666. Forcés à l’exil, ils viennent à vous après plus de trois siècles d’errance. Carmilla et Vlad subissent, bien malgré eux, une période de privation Ils ont SOIF… et ne peuvent attendre passivement. Ce soir, ils se proposent de vous séduire. Vous êtes déjà prêts à succomber au désir d’un baiser…sur la carotide.

Deux chandeliers, un violoncelle, une clarinette basse, deux silhouettes pâles et… de la magie.

Vous n’avez pas peur, n’est-ce pas ?

Avec Lucile Magnan, chant et violoncelle et Fred Bothorel, textes – par la Cie Le Cercle des Morosophes.

Tout public à partir de 8/9 ans

Gignac

dernière mise à jour : 2022-01-18 par