Soif d'amour

Capelane, le vendredi 1 avril à 20:30

Capelane, le vendredi 1 avril à 20:30

Deux jumeaux, Carmilla et Vlad, nés en 1666 dans les Carpates, soi-disant infirmiers psychiatrique, vous accueillent dans un étrange laboratoire clandestin. Considérant le public comme «malade en sursis», ils prétendent pourvoir le guérir de cette maladie incurable : la Mort. Avec une ténacité surhumaine, sauront-ils vous convaincre de suivre un protocole révolutionnaire – quoique déroutant – qu’ils ont mis en place pour vous immuniser contre ce fléau qui hante l’humanité depuis la nuit des temps ?

Tarif unique 5€

Un spectacle à la mise en scène riche, parsemée de musique et d’illusion, pour univers fantastique – plutôt rare au théâtre- , où se mêlent peur et plaisir Capelane chemin de la capelane 13170 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:00:00

