Visite guidée et savoir-faire des Soieries Roger-Cheval

Samedi 16 septembre, 14h00
Soieries Roger-Cheval
Saint-Symphorien-d'Ozon

Société familiale sur 4 générations, fabriquant de soieries, les Etablissements Roger-Cheval créent ses propres collections et travaillent à façon pour la haute couture. Découvete d'un savoir-faire dans un vaste atelier d'impression traditionnelle sur tables utilisant la technique du pochoir au cadre dite « à la lyonnaise », à l'aide de chariots manuels. La société réalise une large gamme d'impression sur toutes sortes d'étoffes : la soie, le velours, la mousseline, le voilage…. Elle poursuit l'application de paillettes sur tissus et conserve la technique artisanale du peint main, à la frontière entre l'art et l'industrie.

Fabriquant de soieries, société familiale créant ses propres collections et travaillant à façon pour de grands couturiers. Présence d'un atelier d'impression sur étoffes utilisant les techniques traditionnelles d'impression au cadre, « à la lyonnaise » . Présence d'un showroom (espace de présentation et de vente des produits confectionnés).

