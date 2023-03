[Rendez-vous d’Exception] Ouverture exceptionnelle de La MAISON ROZE, dernière manufacture consacrée au TISSAGE DE SOIE en Touraine. Soieries Jean Roze, 27 mars 2023, Saint-Avertin.

[Rendez-vous d’Exception] Ouverture exceptionnelle de La MAISON ROZE, dernière manufacture consacrée au TISSAGE DE SOIE en Touraine. 27 – 31 mars Soieries Jean Roze

La Maison Roze est la dernière manufacture consacrée au tissage de soie en Touraine.

Elle emploie douze salariés à Saint-Avertin et a fêté son 360ème anniversaire en 2020.

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication d’étoffes pour l’ameublement haut de gamme et soieries.

Depuis la reprise en 2018, Arnaud LEBERT nouveau propriétaire de l’entreprise, a la volonté de préserver le très grand savoir-faire de la société, issu du travail de la soie et du tissage des motifs, à d’autres matières textiles afin d’obtenir des étoffes variées et renouvelées dans le respect d’une entreprise familiale qui a su, depuis la profondeur de ses origines, génération après génération, « tisser une longue histoire ».

Il sera question aussi de filières de valorisation des végétaux, de plantations de muriers en Touraine pour relancer l’élevage du ver à soie.

Le public pourra admirer le prestigieux tapis de selle de cheval, dont l’originalité est d’être respectueux de l’environnement puisque constitué de matières recyclées. « Des soies issues des chutes et des invendus, mais également des fils de chaîne tombés de métier Jacquard, du crin de cheval pour le matelassage. » Ce tapis est tissé de soies bleues et or, présente une fine décoration florale. Il avait été réalisé pour le salon parisien Déco Off et fut en début d’année 2019 l’ambassadeur de ROZE « encore mal connues au national et à l’international », lors de l’exposition du « Fabriqué en France » au Palais de l’Élysée.

Dates des Rendez-vous d’Exception :

Lundi 27 mars de11h à 12h

Mardi 28 mars de 11h à 12h

Mercredi 29 mars de 11h à 12h

Jeudi 30 mars de 11h à 12h

Vendredi 31 mars de 11h à 12h

Conditions de réservation :

Pour réserver votre place envoyez un mail à l’adresse roseline@soieriesjeanroze.fr et indiqué dans le titre « Visite JEMA »

