Visite de l’atelier municipal de tissage Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite de l’atelier municipal de tissage 16 et 17 septembre Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage Sur réservation, fin des réservation le jeudi 14 septembre 18h, 20 personnes maximum par créneau.

Créé au 19ème siècle, l’atelier présente un grand intérêt historique car il est le dernier atelier familial de tissage de la Croix-Rousse.

Son architecture intérieure intacte est représentative de celle de la dizaine de milliers d’ateliers familiaux qui occupaient la Croix Rousse au 19ème siècle.

Les 65 m² de ce lieu de production et de vie comprennent à la fois un espace dédié à la vie de famille, avec une cuisine et une sous-pente (chambre à coucher en mezzanine, située au-dessus de la cuisine), et aussi l’atelier, avec ses métiers à tisser et une canetière électrique.

Soierie Vivante organise des démonstrations de tissage sur un métier à bras (manuel) du 19ème siècle et sur les métiers mécaniques (électriques), ayant fonctionné pour faire de la production jusqu’en 1990. Vous pourrez également découvrir l’espace dédié à la vie quotidienne des canuts.

Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage 12 bis montée Justin Godart, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes L'atelier municipal de tissage est l'ancien atelier de la famille Ressicaud (l'un des derniers véritables ateliers-appartement de canuts de la Croix-Rousse).

Appartenant à la Ville de Lyon, l’atelier a été confié à l’association Soierie Vivante, pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine lyonnais des métiers de la soierie. Métro C – arrêt « Croix-Rousse » / Bus C13 Nord (Hôtel de Ville -> Montessuy) – arrêt « Austerlitz » / Parking « gros caillou »

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

