Métropole de Lyon Visite de l’atelier municipal de Passementerie Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie Lyon, 16 septembre 2023, Lyon. Visite de l’atelier municipal de Passementerie 16 et 17 septembre Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie Sur réservation, fin des réservation le jeudi 14 septembre 18h, 20 personnes maximum. L’atelier municipal de passementerie est l’ancien atelier-appartement de Madame Letourneau (l’un des derniers véritables ateliers-maison de canuts de la Croix-Rousse). Soierie Vivante présente les imposants métiers de passementerie, en noyer ouvragé, présents dans l’atelier depuis plus d’un siècle. Deux métiers sont d’origine (madame Letourneau a notamment réalisé des galons pour l’armée sur ces métiers), le troisième est un métier qui a réalisé des images tissées. Fabriqué à la Croix Rousse à la fin du XIXème siècle, il a été utilisé dans la Loire par monsieur Dumas, passementier.

L'atelier comporte également un métier de passementerie exceptionnel, datant des années 1750, et pouvant réaliser un ruban à l'aide de nombreuses marches. Une machine à tresses complète la collection de machines. Durant la visite, regardez les métiers actionnés devant vous, comprenez les ficelles du tissage et le génie de l'invention de Jacquard.

