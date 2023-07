Journées du matrimoine : Les femmes de Soierie Vivante Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Journées du matrimoine : Les femmes de Soierie Vivante

Vendredi 15 septembre, 10h00
Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie

Sur réservation, 20 personnes maximum

A l'occasion des Journées du matrimoine, nous proposons une visite originale de nos ateliers. Tisseuses, dessinatrices en soieries ou dévideuses, elles ont participé au travail de la soie avec force et passion. Découvrez leurs vies et leur quotidien pendant un visite guidée de nos deux ateliers avec démonstration sur les anciens métiers à tisser d'origine.

Soierie Vivante : Atelier municipal de passementerie
21 rue Richan, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien atelier de passementerie (tissage de galons) appartenant à la Ville de Lyon, sauvegardé par Soierie Vivante (siège de l'association). 1er étage sans ascenseur

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

